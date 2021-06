Exteniente coronel del caso fraude en Carabineros tendrá que devolver $530 millones

El exteniente coronel de Carabineros Mauricio Saldaña Vidal deberá devolver al fisco $530.435.006, el monto malversado en el marco del caso denominado Fraude en Carabineros. Así lo resolvió el Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda del Consejo de Defensa del Estado.

De acuerdo con el fallo que publicó la página web del Poder Judicial, la jueza Patricia Ortiz von Nordenflycht consideró que en el juzgado de garantía ya se probó el daño patrimonial. El exteniente coronel Mauricio Saldaña recibió una condena, en un procedimiento abreviado, como autor de malversación de caudales públicos y lavado de activos.

Estos hechos los perpetro entre el 17 de julio de 2014 y el 24 de noviembre de 2015. “El demandado (…) ha reconocido haber efectuado los ilícitos penales, en forma voluntaria, debiendo presumirse dolosa dicha actuación (…) No puede dársele credibilidad a su razonamiento de no conocer que su participación era respecto de un hecho ilícito (…) Menos aún considerando la calidad de ex funcionario de Carabineros que él tenía”, dice el fallo.

De acuerdo con el documento, “en el peor de los casos, de no poder estimarse dolo del demandado, de todas formas, habría existido una actuación culposa del en los hechos delictuales, de donde emanaría, igualmente, su responsabilidad extracontractual”, se indica en la resolución de la jueza respecto del exteniente coronel.