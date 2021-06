Mark González se confiesa tras riña en Lo Barnechea: “Pensé que me mataban con un piedrazo en la cabeza”

Mark González no tuvo para nada un lunes feriado tranquilo, sino que pasadas las 13.00 horas todo se convirtió en una pesadilla, cuando comenzaron a agredirlo en medio de un paseo familiar.

El exjugador conversó con El Deportivo, luego de que fuera detenido por riña en un cerro de Lo Barnechea, y además, resultara con una vértebra fracturada.

“Siempre subimos el cerro, subimos imágenes. Es una rutina de paseo familiar. Íbamos con mis dos hijos, Maura y unos amigos. Es todo cerca del condominio donde vivimos. Íbamos saliendo y escuchamos un balazo. No le dimos mucha importancia, pero en ese momento cuando íbamos entrando al cerro, una familia, con niños chicos y sus papás, nos dicen que tengamos cuidado porque andaban amenazando con balazos, que tenían que salir porque era una propiedad privada. Nos pareció raro porque siempre hacíamos el mismo paseo”, dice Mark González.

Pero avanzaron de igual forma, cuando comenzaron a recibir amenazas, insultos y los sujetos tomaron piedras…en ese momento González le pide a su mujer, Maura Rivera, que se vaya del lugar con sus hijos.

“Pensé ‘aquí me matan con una piedra en la cabeza o no sé’. Fui súper calmo. Después llega otra persona a caballo y me lo tiraba encima. No sé si eran menores de edad, no sé si estaban drogados. Nos echaban, pero de manera súper agresiva. Ahí le dije a Maura que se llevara a los niños (…) Después llegó una cuarta persona que empezó a empujarme, a pegarme. Ahí me tuve que defender. Ahí se armó la gresca. Terminé con una fractura en la vértebra”, relató.

“Quedé con el artículo 26, estoy citado. Ahora estoy en mi casa, en reposo, por el tema de la lesión a la vértebra. Tengo entendido que el agresor está detenido. Esto no va a quedar así, no va a quedar impune. Voy a llegar hasta el final para que se haga justicia. Lo que más me da lata es lo que vivieron mis hijos”, sentenció Mark.