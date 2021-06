Municipalidad de Lo Barnechea coordina creación de senderos en cerro tras riña de Mark González

Durante la tarde de este lunes el exseleccionado nacional, Mark González, se enfrascó en una riña en el cerro Loma Larga, cuando paseaba por el lugar junto a su familia. Esto provocó que los sujetos y el deportista fueran tomados detenidos y que hoy se realice formalización de uno de los agresores…además de medidas por el municipio.

Un grupo de individuos que cuidaban el sector del cerro en Lo Barnechea, expulsaron a González, a su esposa Maura Rivera, un amigo del matrimonio y sus hijos, lo que provocó que agredieran al exfutbolista, quien terminó con una fractura en la vértebra.

Al respecto, la Municipalidad de Lo Barnechea, explicó que se comunicó con los dueños de las tierras, para desarrollar senderos para poder acceder al cerro.

“Además se tomarán las medidas correspondientes frente a la violencia”, precisaron.

Estimado, como Municipio conversamos con los dueños y acordamos desarrollar senderos para acceder al cerro.

Además tomarán las medidas correspondientes frente a la violencia. Finalmente, el asunto ya está judicializado, en manos del Ministerio Público. Saludos — Lo Barnechea (@lo_barnechea) June 29, 2021

Mark González entrega su versión

“Siempre subimos el cerro, subimos imágenes. Es una rutina de paseo familiar. Íbamos con mis dos hijos, Maura y unos amigos. Es todo cerca del condominio donde vivimos. Íbamos saliendo y escuchamos un balazo. No le dimos mucha importancia, pero en ese momento cuando íbamos entrando al cerro, una familia, con niños chicos y sus papás, nos dicen que tengamos cuidado porque andaban amenazando con balazos, que tenían que salir porque era una propiedad privada. Nos pareció raro porque siempre hacíamos el mismo paseo”, dice Mark González.

Pero avanzaron de igual forma, cuando comenzaron a recibir amenazas, insultos y los sujetos tomaron piedras…en ese momento González le pide a su mujer, Maura Rivera, que se vaya del lugar con sus hijos.

“Pensé ‘aquí me matan con una piedra en la cabeza o no sé’. Fui súper calmo. Después llega otra persona a caballo y me lo tiraba encima. No sé si eran menores de edad, no sé si estaban drogados. Nos echaban, pero de manera súper agresiva. Ahí le dije a Maura que se llevara a los niños (…) Después llegó una cuarta persona que empezó a empujarme, a pegarme. Ahí me tuve que defender. Ahí se armó la gresca. Terminé con una fractura en la vértebra”, relató.