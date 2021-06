Bill Cosby quedó en libertad porque una corte anuló la condena de agresión sexual

Bill Cosby está libre. El tribunal supremo de Pensilvania desestimó la condena por agresión sexual en su contra y lo liberó de la prisión este miércoles 30. Un sorprendente giro para el comediante conocido como “el papá de Estados Unidos”. Según informó The Associated Press, la corte resolvió que el fiscal que presentó el caso tenía la obligación de no formular cargos por un acuerdo de su predecesor con Cosby.

De 83 años, el comediante cumplió casi tres años de una sentencia de tres a diez años porque lo declararon culpable de drogar y abusar sexualmente de una administradora de deportes de la Universidad de Temple. Se trata de Andrea Constand. Esto ocurrió en 2004, en la casa de él, en las afueras de Filadelfia. Cosby se convirtió en la primera celebridad juzgada y condenada en la era de #MeToo.

Al exastro de “The Cosby Show” lo arrestaron en 2015, cuando un fiscal de distrito con evidencia recién revelada -la declaración del cómico en una demanda de Constand- presentó cargos en su contra días antes de que venciera el plazo de prescripción de doce años.

Cómo libró Bill Cosby

Ahora la Corte Suprema de Pensilvania resolvió que el fiscal de distrito Kevin Steele, quien decidió arrestar a Cosby, estaba obligado a cumplir la promesa de su predecesor de no presentar cargos contra el actor. No había evidencia de que la promesa se haya hecho por escrito. El juez David Wecht, en un escrito para un tribunal dividido, dijo que Cosby se había basado en la decisión del exfiscal de distrito de no presentar cargos contra él cuando el comediante dio un testimonio potencialmente incriminatorio en el caso civil de Constand.

El tribunal calificó el arresto como “agravio a la justicia fundamental, en particular cuando resulta en un proceso penal que fue cancelado por más de una década”. Los jueces dijeron que anular la condena y prohibir cualquier enjuiciamiento posterior “es el único remedio que cumple con las expectativas razonables de la sociedad de sus fiscales electos y nuestro sistema de justicia penal”.

Al ser liberado Cosby de la prisión de Montgomery, la abogada Jennifer Bonjean, dijo que el comediante “nunca debió haber sido procesado por estos delitos (…) Los fiscales de distrito no pueden cambiarlo simplemente por su motivación política”, dijo. Cosby se mantiene en excelente estado de salud, aparte de ser legalmente ciego.

Fiscal insiste contra Bill Cosby

En un comunicado, el fiscal Steele dijo que Cosby quedó en libertad “por una cuestión de procedimiento, irrelevante para los hechos del crimen”. Felicitó a Constand por pronunciarse y agregó: “Mi esperanza es que esta decisión no entorpezca las denuncias de abusos sexuales por parte de las víctimas… Todavía creemos que nadie está por encima de la ley, incluidos aquellos que son ricos, famosos y poderosos”.

Constand y su abogada no respondieron de inmediato mensajes en busca de declaraciones.

Cuatro jueces de la Corte Suprema integraron la mayoría que falló a favor de Cosby, mientras tres discreparon total o parcialmente. A pesar de que a Cosby lo acusaron sólo del abuso de Constand, en su juicio se permitió que otras cinco acusadoras declararan como víctimas de Cosby en la década de 1980. Los fiscales las llamaron como testigos para establecer lo que calificaron como un patrón de comportamiento por parte de Cosby.

Estrategia de la defensa

Los abogados de Cosby argumentaron en la apelación que el uso de las cinco acusadoras adicionales fue inadecuado. Pero el tribunal superior de Pensilvania no opinó sobre el tema y lo calificó de discutible dada la conclusión de los jueces de que a Cosby no lo deberían haber procesado.

En mayo, a Cosby se le negó la libertad condicional después de no quiso participar en programas para agresores sexuales tras las rejas. Dijo que se resistiría a programas de tratamiento y se negaría a reconocer que hizo algo malo, incluso si eso significaba cumplir los 10 años completos en prisión.

Los fiscales dijeron que Cosby usó repetidamente su fama y su imagen de hombre de familia para manipular a mujeres jóvenes, presentándose como mentor antes de traicionarlas.

El actor negro creció en una vivienda pública en Filadelfia e hizo una fortuna estimada en US$400 millones durante sus 50 años en la industria del entretenimiento que incluyó los programas de televisión “I Spy”, “The Cosby Show” y “Fat Albert”, así como álbumes de comedia y montones de comerciales de televisión.

El fiscal de un suburbio de Filadelfia que originalmente investigó las acusaciones de Constand, el fiscal de distrito del condado de Montgomery Bruce Castor, consideró que el caso defectuoso: Constand esperó un año para pronunciarse y mantuvo contacto con Cosby después. Castor se negó a procesar y alentó a Constand a demandar por daños y perjuicios.

Antecedente que derribó a Cosby

Al ser interrogado bajo juramento como parte de esa demanda, Cosby dijo que solía ofrecerles pastillas de metacualona a las mujeres con las que quería tener relaciones sexuales. Finalmente llegó a un acuerdo con Constand por US$3,4 millones. Partes de esa declaración se hicieron públicas más tarde a pedido de The Associated Press y llevaron a la caída de Cosby. Eso abrió las compuertas a las acusaciones de otras mujeres y destruyó la reputación y carrera del cómico. Más de 60 mujeres lo denunciaron públicamente de violación.

La AP no suele identificar a personas víctimas de violencia sexual sin su permiso, y Constand concedió el suyo. Cosby, en la declaración jurada, reconoció que dio metacualona a una adolescente de 19 años antes de tener relaciones sexuales con ella en un hotel de Las Vegas en 1976. Calificó el encuentro como consensual.

El miércoles, esa mujer, Therese Serignese, ahora de 64 años, dijo que el fallo de la corte la “deja sin aliento. Simplemente creo que es un error judicial. Se trata de un procedimiento. No se trata de la verdad de las mujeres”, dijo. Agregó que la consolaba el hecho de que Bill Cosby cumplió casi tres años: “Eso es lo mejor que consiguen en Estados Unidos las víctimas de violencia sexual”.