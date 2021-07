Ignacio Briones impactó con su versión de spaghetti western en inicio de franja política

Ignacio Briones, el precandidato presidencial de Evópoli, mostró la secuencia más singular en la partida de la franja política para las elecciones primarias de Chile Vamos y el Frente Amplio – Partido Comunista. El ingeniero comercial y exministro de Hacienda se presentó arriba de una retroexcavadora volviendo a sepultar la tumba de Augusto Pinochet.

Necesitamos terminar con la manipulación política que ha bloqueado los cambios y construir un país que no se trate de ir a la izquierda o a la derecha, sino para adelante.



Únete a #UnNuevoComienzo pic.twitter.com/KRx4EVn7BN — Ignacio Briones (@ignaciobriones_) July 1, 2021

La secuencia era una mezcla de spaghetti western con Bob El Constructor, en realidad. Al principio, un enterrador empieza a narrar. Recuerda al hombre que preparaba los ataúdes en “Por un puñado de dólares” y luego se va con la escena de dos hombres que están desenterrando al cadáver de Pinochet. Ahí el recuerdo es de la tumba sin nombre, de “El Bueno, El Malo y El Feo”.

Al ambiente de spaghetti western lo ayuda la música de fondo, parecida a los temas de Ennio Morricone.

Y cuando estos cavadores que encarnaban a la “extrema izquierda” y la “extrema derecha” se habían puesto de acuerdo irrumpe una máquina para sepultarlos. La conduce Ignacio Briones. O eso parece según el montaje de las imágenes. Dice Briones: “Vengo a enterrar esta lógica para siempre”. Y luego la voz en off sostiene “Necesitamos terminar con la manipulación política que tiene bloqueados los cambios y construir un país que no se trata de ir a la izquierda o la derecha si no para adelante”.

Briones dice al final: “Únete a este nuevo comienzo”.