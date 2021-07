Manuel Guerra presenta su renuncia como fiscal regional Oriente: le dice adiós al Ministerio Público

El fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, le presentó su renuncia a Jorge Abbott, la cual se hace efectiva el 1 de agosto.

En la misiva el persecutor destaca que “con el Ministerio Público sólo tengo gratitud. La Fiscalía me ha permitido desarrollar un rol de servidor público el cual siempre he tratado de honrar con mi trabajo, el que no ha estado exento de dificultades”.

“Mi partida se debe a que considero que he cumplido un ciclo de vida profesional y que ha llegado la hora de emprender nuevos desafíos profesionales en los cuales siempre procuraré ocupar muchas de las enseñanzas que me deja mi contribución con trabajador de la Fiscalía de Chile”, le escribió Guerra a Abbott.

En la carta hace mención a sus roles en los 19 años dentro del Ministerio Público y agradece a sus colegas.