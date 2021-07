Joven se llevó el perro de su vecino para salvarlo de los maltratos: “Prefiero quedar como ladrón antes que muera”

Un joven argentino tomó la decisión de ingresar a la casa de un vecino y llevarse a su perro, para salvarlo de los maltratos.

Según consigna TN, el hecho ocurrió en la localidad de Garupá, en donde el joven vio al can en mal estado, amarrado con una cadena y con falta de comida, por lo que grabó un video y denunció el hecho por redes sociales.

Además, le pidió al vecino que le entregara el perro para él cuidarlo, sin embargo este se negó. Ante la situación, en reiteradas ocasiones le dio alimentación y agua al can.

“Hola gente les quería mostrar a este perro que está sufriendo mucho. Es un pitbull pero su dueño lo tiene atado a su suerte, yo se lo pedí para mí pero no me lo quiso dar. Mi tía también lo pidió pero no lo quiere regalar. Cuando podemos le damos de comer y agua”, detalló a través de redes sociales.

Finalmente, unos días después decidió ingresar a la casa del vecino y llevarse el perro, pese a que este hecho podría provocarles problemas con la justicia.

En diálogo con La Voz de Misiones, afirmó al respecto que “como le dije a mi señora, prefiero quedar como un ladrón antes que el pobre animal muera sin que nadie pueda hacer nada”.

“Por eso, preferí ir y sacar al perro”, recalcó, agregando que se va a quedar con el can y que “lo voy a recuperar al 100%”.

Posteriormente, señaló a Misiones Online que “la Policía vino a mi casa con el veterinario de la fuerza y me dijeron que yo estoy en falta por lo que hice y le dije que no tenía problema, que, si tengo que ir preso voy, igual voy a estar contento porque el perro va a estar más que bien”.

El hecho fue destacado por otros vecinos del lugar, quienes ayudaron con alimentos y medicamentos para el can, identificado como Kayser, quien ya fue atendido por veterinarios.