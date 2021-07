Presidente regional RN: A Mario Desbordes “se le fueron los pavos pa’l bajo”

El presidente de RN en la Región del Biobío, Claudio Eguiluz, protagonizó este jueves 1 una polémica con quien es el candidato presidencial del partido, Mario Desbordes. Todo se inició porque el abanderado dijo que no quería a Eguiliuz entre quienes lo apoyaran públicamente en la zona.

Según informó Cooperativa, Desbordes dijo que no le gusta estar vinculado al exvicepresidente nacional de RN. Esto pues recibió una condena en el marco del financiamiento ilegal de la política en el caso SQM. “Eguiluz no es todavía el presidente regional. Todavía no está calificada la elección. Hay algunas mesas que están siendo objetadas y la verdad es que si llega a ser el presidente regional ése es uno de los apoyos que yo no quiero, que apoye al que él quiera, pero yo no lo necesito conmigo, no lo quiero al lado mío”, dijo Desbordes.

Al escuchar estas declaraciones, Eguiluz dijo que “a pesar de su comentario, sigo considerando que Mario es mi amigo. No por eso creo que a Desbordes desde hace un tiempo se le fueron pavos pal’ bajo o se le llenaron las orejas de agua. Creo que ahora está trabajando para Lavín y no para RN. Con el porcentaje que marca en las encuestas, no creo que sea necesario contestarle”, remató.