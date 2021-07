Izkia Siches y variante delta: “No podemos asegurar que no afecte a niños”

La doctora Izkia Siches, la presidenta del Colegio Médico, publicó la noche de este sábado 3 un mensaje dirigido al Gobierno para que tome en consideración el plan que propuso el gremio y que incluye un “corto circuito” a fin de bajar la movilidad y con ello la circulación del coronavirus en el país. Dijo que la llegaba de la variante delta plantea un nuevo desafío.

“Llevamos un año seis meses viviendo con la pandemia covid-19. A pesar de que se mantiene un escenario de incertidumbre, ya hemos aprendido varias lecciones. Desde el Colegio Médico de Chile, junto a un grupo de expertos y expertas, revisamos la mejor evidencia internacional y elaboramos una propuesta para retomar el control de la pandemia”, afirmó la doctora Izkia Siches.

Al respecto, añadió que esto “significa bajar al mínimo los niveles de circulación viral y reaccionar rápido y con fuerza a los nuevos brotes. Si lo logramos, podremos reducir muertes y secuelas, tanto físicas como mentales. También levantar antes las restricciones, reducir la incertidumbre, retomar con estabilidad la economía y recuperar nuestras vidas”.

En defensa de lo que el Colegio Médico plantea, añadió que se trata de “una estrategia transparente, que incorpora evidencia de diversos actores y miradas, con objetivos claros y adaptada a la diversidad territorial, logrando así mayor adhesión. Nuestra propuesta no es una solución mágica. Requiere esfuerzo y compromiso, de todos y todas. Cuando lo que se está haciendo no funciona es necesario hacer algo diferente. Salir de la caja”.

Izkia Siches y delta

Una señal de alarma, según dijo la doctora, es lo que pasa con la variante delta. “La reciente llegada de la variante delta es muy grave. Y el tiempo nos juega en contra. Es mucho más contagiosa que lo que hemos visto hasta ahora. No actuar significa someternos a una ola de muertes, secuela y pobreza. Y esta vez no podemos asegurar que no afecte a niños, niñas y adolescentes”.

Sin embargo, ella planteó que se trata de un escenario donde se puede actuar de forma preventiva. “Nuestros altos niveles de vacunación, la reciente baja en los casos y las ayudas económicas comprometidas abren una ventana de oportunidad que no podemos desperdiciar. El ingreso de la variante delta lamentablemente la está cerrando. No podemos seguir haciendo lo mismo”.

Es por eso que ella se dirigió al Presidente Sebastián Piñera para que cambie su estrategia. “Hacemos un llamado a toda la ciudadanía, padres y apoderados, emprendedores, empresarios de pequeñas y grandes empresas, al gobierno y en especial al Presidente de la República. Debemos actuar ahora. Unirnos y cambiar la estrategia. Cambiemos la historia”.