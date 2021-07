Jorge Baradit tras acusación de represión: “Podemos llegar a una situación más grave si esto no se soluciona”

El escritor Jorge Baradit levantó la voz esta jornada para pedir el término del actuar de Carabineros en las inmediaciones de la Convención Constituyente, esto luego de que se tuviera que suspender temporalmente la sesión a la espera de que se normalice la situación.

Baradit dijo que espera con ansias que la Convención pueda comenzar a trabajar, pero también aclaró que “podemos llegar a una situación más grave si esto no se soluciona”, en relación a las acusaciones de represión que estaría haciendo personal policial en las inmediaciones.

“Es complejo. Mientras hay desordenes producidos por la violencia policial, pedir el retiro de las fuerzas policiales es paradojal, pero desgraciadamente el Gobierno va a tener que tomar una medida en ese sentido porque o si no la Convención no se va a instalar. Y la gente está esperando que nosotros nos pongamos a trabajar mañana y necesitamos que hoy día la Convención quede instalada y para eso se necesitan las condiciones mínimas para las personas que están afuera. Afuera hay parientes, hay familiares de las personas que estamos adentro”, dijo Baradit.

“La información está disponible en los celulares y redes sociales. Malucha Pinto tiene familiares afuera, gente de pueblos originarios tiene familiares afuera yo tengo amigos que están afuera siendo reprimidos, gaseados y maltratados por Carabineros, habiendo venido en las mejores condiciones, celebrando por las calles. Pero ahora lo que tenemos son familiares y gente del mimos pueblo siendo reprimidos y violentamente gaseados. Tenemos una persona herida en el pecho por una lacrimógena. Hasta cuando, cuántas veces no se dijo que una lacrimógena no es un arma, que no se debía apuntar a una persona”, concluyó.

