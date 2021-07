Tere Marinovic insiste: “El mismo show del 18 de octubre, ya está bueno ya”

La constituyente Tere Marinovic insistió en criticar la actitud de algunos de sus colegas, por haber salido y obligado a suspender el inicio de la sesión de la Convención.

En diálogo con CHV, la constituyente se mostró molesta por el hecho de que, según ella, toda esta situación era absolutamente previsible y “se sabía” que iba a pasar.

“Acá se iba a mostrar quienes quería que funcionara esto, quienes quieren hacer un trabajo y quienes no quieren, quiénes van a usar esta plataforma meramente como una plataforma de circo, de show. Eso es lo que estamos viendo, un show. Y no me digan que hay afuera protestas… y que las pobres familias de los constituyentes. No. Esto fue advertido por ellos, avisado. Esto estaba pensado y absolutamente de manual”, dijo Marinovic.

“Adentro nos mantuvimos sentados, nadie hizo ni una sola provocación y esta gente empieza a gritar a decir que hay una situación afuera, que hay violencia, que están siendo reprimidos… el mismo show del 18 de octubre, ya está bueno ya”.

“Que demuestren que hay un ánimo común de trabajar en serio, de cumplir la función por la cual fuimos elegidos”, precisó.

Mira cómo se interpretó el himno nacional en el inicio de la Convención: