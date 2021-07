Jorge Baradit duro contra el Gobierno por suspensión de sesión: “Tres amigos míos arreglaban esto… y en dos horas”

El escritor Jorge Baradit fue uno de los tantos constituyentes que se mostró realmente indignado por la suspensión obligada que tuvo la primera sesión de la Convención Constituyente, la que no pudo trabajar debido a que no habrían estado las condiciones mínimas en las oficinas de trabajo.

En conversación con CHV, Baradit dijo que “la situación es terrible, es indignante. Esto se sabía hace mucho. Este gobierno inepto no ha podido controlar ni la pandemia, ni los problemas sociales ni los problemas económicos y ahora no puede controlar cuatro salas. Que se sabía hace mese que tenían que funcionar. Y hoy día, por aforo Covid, porque esta es la verdad. Se han estado transmitiendo otras versiones, pero la verdad es que hoy día teníamos que sesionar en cuatro salas que tenían que estar conectadas para poder sesionar al mismo tiempo, vernos en la pantalla, poder tener los micrófonos conectados y que todos nos escucháramos y simplemente no estaban habilitadas”.

Baradit agregó que “como digo, tres amigos míos pueden hacer esa pega, y en dos horas. Y hoy día (las salas) no estaban habilitadas. ¿Y qué significó eso? Que esta primera sesión de algo que es relevante para el pueblo de Chile, un día histórico para el país, no puede funcionar por un Gobierno inepto que no fue capaz de conectar cuatro cables”.

De acuerdo a lo que dijo Baradit, algunos constituyentes oficialistas habrían estado entregando una versión distinta que no es cierta sobre el motivo de la suspensión. “Veo a constituyentes oficialistas diciendo que no… que esto fue un problema de la mesa, porque la mesa nos hizo sesionar en el hemiciclo y superó el aforo y que por eso tuvimos que terminar. Eso es falso. Mienten. No estaban habilitadas las salas. Y por eso nos juntamos en el hemiciclo, para tomar una decisión. Nos vamos indignadísimos”, concluyó.