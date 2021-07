¿Quién asume el fracaso de la sesión de la Convención? La izquierda va por el gobierno y la derecha contra la mesa

Los diferentes sectores de los constituyentes fueron claros en indicar que la primera sesión de la Convención fracasó porque no estaban los elementos técnicos instalados. ¿Pero quién es el responsable de que eso haya ocurrido? Para variar hay diferencias de visiones.

Para representantes de izquierda, toda la responsabilidad es del Gobierno. “El gobierno aseguró que a las 15 horas iban a estar las condiciones y lo cierto es que no están (…) Recién a las 14.30 estaban entrando las televisiones”, comentó la constituyente del Frente Amplio Constanza Schönhaut.

Y en la misma línea, aseguró: “Aquí hay una negligencia por parte de la Segpres, especialmente del señor encina y esperamos que dé explicaciones”.

Por su parte, Mauricio Daza, expuso que la ley es bien clara en esto, “le corresponde a Segpres todo lo vinculado con lo administrativo para que la Convención funcione. Eso se establece en la Ley 21.200, promovida por el mismo gobierno, pero resulta que cuando les toca cumplir con el mandato legal, no están las salas habilitadas”.

“La responsabilidad está definida por la ley, que indica que la responsabilidad recae en precisamente en un funcionario dedicado para esto, el señor Francisco Encina. Él debe hacerse cargo. No puede ser que ocurran todas estas cosas y no pase nada con las personas que deben cumplir su labor”, agregó.

Pero desde la vereda contraria hay otra visión. “Desconocemos si es que la mesa chequeó con el Gobierno y quedaron en que estaba todo listo. Lo que no puede suceder es que haya un mayor número de personas dentro de una sala donde no este el aforo permitido. No estamos por encima de la ley y obviamente la sesión no se debió haber iniciado ni haber pedido votarlo porque la mesa pidió votar si sesionábamos o no y eso no corresponde. La ley sanitaria es para todos”, sostuvo Arturo Zúñiga.

En un tono más duro, Ruggero Cozzi Elzo (RN) del D6 indicó: “En estos momentos estamos viendo una improvisación increíble de la presidencia y vicepresidencia de la CC. Nos citaron a una sesión que no se puede realizar… condiciones sanitarias y técnicas impresentables. Y para colmo, a puertas cerradas (sin transparencia)”.

“Es importante que la mesa se haga responsable y no le eche la culpa a terceros”, complementó.