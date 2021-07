Elisa Loncon reveló que pueblos del norte se sintieron pasados a llevar con su candidatura

Elisa Loncon, la flamante presidenta de la Convención Constituyente, reveló la noche de este domingo 4 que entre los mapuche y los pueblos originarios del norte existió una tensión en vísperas de la reunión de la corporación. Esto se debió a que los mapuche no les avisaron de su candidatura y ellos se enteraron por la prensa.

Esta tensión explica, dijo Loncon, que la mañana de este domingo presentaran como candidata a la presidencia de la convención a la constituyente colla Isabel Godoy, que además era apoyada por los representantes del Partido Comunista. Loncon dijo que esto se debió a que ellos no actuaron con las reglas de la vieja política y no “maquinaron” una postulación.

La afirmación la dijo Elisa Loncon en el programa Pauta Libre de La Red cuando le preguntaron si era cierto que los pueblos originarios llegaron tensionados entre ellos a la convención. Este fue el diálogo:

Alejandra Matus: Hubo una candidatura sorpresiva. De Isabel Godoy, del pueblo colla. Apoyada fundamentalmente por constituyentes del PC. ¿Cómo tomó está postulación de otra representante de pueblo originario? ¿Hubo tensión?

Elisa Loncon: Sí, claro que hubo tensión. Nosotros tomamos la decisión de poner una candidata con el Retorno del Año (wüñoy Tripantu, dijo ella). Hicimos una reunión el día 21 y tomamos una decisión colectiva, como pueblo autónomo. Lo hicimos en Temuco. Nos fuimos a la casa de la machi, que es una autoridad originaria. Con todas las normas colectivas, dijimos ‘vamos a llevar una candidatura y él que quede será apoyada por todos’. Así fue el acuerdo. Entonces, los pueblos del norte se enteraron de nuestra candidatura cuando nosotros la anunciamos en la prensa. Si tal vez estuviéramos hablando con nosotros sería distinto, pero se enteraron y se sintieron pasados a llevar.

A ello Loncon añadió que “les explicamos que no era ésa la idea. Que teníamos el derecho de tomar decisiones autónomas. Y como todos los pueblos, todos tienen sus justas aspiraciones. Entonces, en ese contexto así surge esa candidatura. Tratamos de establecer acuerdos. No fue posible hasta el día de hoy, cuando nos fuimos a la segunda vuelta. Lo conversamos. Hubo apoyo. Nos articulamos de nuevo. Para la nación mapuche y las naciones originarias, somos los primeros aliados entre nosotros. Entonces, la estrategia nuestra era no esperar más. La estrategia nuestra era instalemos una candidatura antes, para tener el tiempo de difundir todo lo que esto implica”.

Y también dijo que “aprovechamos todo el tiempo de informar. Instalamos los tiempos de demandas que tiene el pueblo mapuche. Entonces, bueno, son procesos que ocurren. Esta candidatura fue transparente. No maquinamos nada. Asumimos el riesgo de lo que era una candidatura. Pero la presentamos antes. No para contar los votos antes. Y claro, la modalidad antigua es que uno primero tiene que ver. No queríamos eso. Eso no tuvo la comprensión debida hasta que se viene la situación”, añadió.

Matus: ¿Hubo alguna intención de presidencializar la convención?

Loncon: Lo que pasó con el Frente Amplio es que nosotros lanzamos la candidatura y un día sin que yo hablara con nadie, me llamó una convencional. Yo tampoco sabía que era del Frente Amplio. Hablé con ella y me dice ‘mira, soy del Frente Amplio, ¿tú conoces a Bassa?’. Yo soy nueva en la vieja política, entonces yo no pensé que esto… dije bueno, con alegría. Entonces sale al otro día que ellos estarían apoyándonos a nosotros. Días después hicimos una conversación con ellos. Pero fue producto de que nosotros instalamos una estrategia de participación que fue más allá de la nación mapuche y fue clave la transparencia. Tal vez pecamos en que nos salimos de la vieja política. No maquinamos, no cocinamos nada antes. Asumimos el riesgo y eso fue duro. Lo demás tendría que preguntárselo a los otros actores.