Ruggero Cozzi: “Los constituyentes no debemos tener estas presiones”

El representante de Renovación Nacional en la Asamblea Constituyente, Ruggero Cozzi, criticó la agresión que sufrió a la salida del exCongreso por parte de manifestantes que pedían la liberación de los detenidos a consecuencia del estallido social.

En entrevista con CNN Chile, el abogado constituyente de la UC aseguró que la manifestación en la que finalmente fue agredido no responde a la “democracia ni el país que quiero”.

“Los legisladores y ahora los constituyentes no debemos tener estas presiones hoy”, dijo Cozzi, quien explicó que más allá de las diferencias de opinión entre diversos bandos de los asambleístas, la idea es que este proceso “funcione”.

“Yo quiero esto y confío en que los 155 constituyentes queremos que esto funcione. Y si hay responsabilidades de Gobierno (por la suspensión de la primera sesión de la constituyente), que se nos informe”.

Al final, y consultado por la presencia de Francisco Encina en la fallida jornada, el convencional comentó que “después de los golpes que recibí no recuerdo haber visto” al secretario ejecutivo de la Convención.

Con todo, y pese a las críticas a la gestión del funcionario público, Cozzi optó por apuntar sus dardos a la mesa de convencionales. “Yo espero que si se nos cita para mañana (martes), que podamos sesionar, sino que hagamos las cosas con transparencia y que no se nos cite, que no se nos siga instrumentalizando para estar en una sesión que no se puede hacer”.