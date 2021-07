Teletrabajo en el paraíso: iniciativa lleva la oficina a la montaña

La vida cambió totalmente gracias a la pandemia, sobre todo por el teletrabajo. Los resultados de este método han sido positivos, por lo que, según estudio de Adecco, casi el 60% de las empresas planea sostenerlo durante el próximo año.

A más de 1 año de los cambios que se producen por los cambios de fase y las cuarentenas en todas las comunas, esta es una tendencia que está en crecimiento a nivel mundial y que ha generado diversas alternativas para hacer más ameno el trabajo desde el hogar.

A raíz de esto, y como medida para ayudar a la salud mental de los chilenos, Cerveza Corona redefine totalmente el concepto de trabajo y elige a Chile para crear el primer espacio laboral “en el paraíso”, el cual tendrá lugar en Casa Corona en el Refugio Uno de Farellones. El proyecto ofrecerá a las personas estar en un espacio de desconexión y cumplir con todas las obligaciones laborales del día a día de forma totalmente gratuita, haciendo real la posibilidad de trabajar en el paraíso.

Work in Paradise propone un día de teletrabajo con diversas dinámicas e instalaciones que lo convertirán en un lugar de relajo y al mismo tiempo, productivo. Los que tengan la posibilidad de asistir contarán con una serie de increíbles y exclusivos beneficios, viviendo así una forma única de cowork. Al llegar recibirán en el lugar, un kit de bienvenida, almuerzo, mesa de café y fruta durante todo el día. Además, de actividades al aire libre durante sus descansos.



Para terminar la jornada disfrutarán de un increíble sunset Corona. Si tienen inconvenientes para llegar, no te preocupes que habrá disponible un bus de acercamiento para todos los que ganen la experiencia Work in Paradise.

Los que quieran disfrutar del paraíso podrán participar a través de la página www.workinparadise.cl. Cada semana se sortearán cupos dobles para que una persona asista junto a un acompañante. Se espera que la iniciativa se amplíe a otros países de la región, lo que permitirá que más personas trabajen más cerca de la naturaleza.