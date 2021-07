Arturo Zúñiga y la Convención Constituyente: “Llevamos dos días con sueldo y no hemos hecho nada”

El constituyente Arturo Zúñiga (UDI) se refirió a la situación que enfrentó la Convención Constituyente para sesionar el día lunes tras una serie de problemas técnicos y sanitarios.

El exsubsecretario de Redes Asistenciales, en conversación con CNN Chile, aseguró que “lo más grave es someter a votación si nosotros respetamos o no el aforo máximo, es decir si respetamos o no la legislación vigente”.

“Desconozco si la mesa chequeó con el gobierno si estaban o no habilitadas las salas”, señaló Zúñiga, quien aseguró que la “mesa acogió esto de suspenderlo y me parece algo razonable que lo haga, pero el problema acá se gatilla por no tener las tecnologías habilitadas para sesionar”.

“Me parece vergonzoso lo que está sucediendo, yo le pido personalmente disculpas a la ciudadanía… la señal que hemos dado ambos días es muy mala. Llevamos dos días con sueldo y no hemos hecho nada”, cerró Zúñiga.