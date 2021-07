Jaime Bassa acusó “obstrucción” del Gobierno en la constituyente: “No lo vamos a permitir”

Durante la mañana de este martes, la presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncon, y su vicepresidente, Jaime Bassa, anunciaron que en esta jornada tampoco podrán sesionar por falta de condiciones técnicas.

Según acusó la presidenta de la instancia, “acabamos de revisar nuestras oficinas y la verdad es que no tenemos ni computadores para poder comunicarnos con los convencionales”.

En tanto, el abogado constituyente y vicepresidente de la mesa, Jaime Bassa, se lanzó en picada contra el Gobierno acusando “obstrucción” por parte del Ejecutivo.

“Este no es un problema técnico, es un problema político, acá hay una forma de poder popular, de poder institucional que está contando con la obstrucción del Ejecutivo y eso no lo vamos a permitir”, señaló Bassa.

“No se encuentran habilitadas las salas, no hay computadores, no hay teléfonos, no hay impresoras, sólo hay luz y escritorio en nuestras oficinas”, agregó.

Ambas autoridades informaron que en los próximos minutos, la mesa de la Convención sostendrá una reunión con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, para evaluar si realizarán las sesiones en dicha casa de estudios.