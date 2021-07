Pamela Jiles: “Me preocupa más que se ponga en tabla el cuarto retiro del 10% que amenazas de acusaciones constitucionales”

La diputada Humanista Pamela Jiles tomó distancia este martes de la iniciativa que el presidente de la Comisión Constitución de la Cámara de Diputados, Marcos Ilabaca (PS), planteó respecto de una posible acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera por “notable abandono de deberes” ante el fracaso en la instalación de la Convención Constituyente y pidió que los parlamentarios de la Cámara Baja se enfoquen más en poner en tabla el proyecto del cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones.

“Cuando haya una acusación constitucional presentada, yo la comento, pero mientras no haya una acusación constitucional presentada, son puras amenazas”, aclaró la parlamentaria, quien considera que una posible acusación constitucional en contra de Piñera no cuenta con la adhesión de la mayoría de los diputados.

“Sabemos que no existe la voluntad política acá en el Congreso de la totalidad de las fuerzas políticas para realizarlo, entonces mientras esa situación no cambie, yo no comento acusaciones imaginarias, porque estoy preocupada centralmente del cuarto retiro del 10%, porque creo que los diputados más que amenazar con acusaciones constitucionales u otras fórmulas, deberían preocuparse, por ejemplo el diputado Ilabaca, de poner en tabla y tramitar el cuarto retiro de fondos previsionales que es lo que la gente sí está exigiendo”, apuntó.

La premura de Jiles respecto del proyecto tiene relación con los últimos indicadores económicos del país, que según la encuesta Casen, arrojaron que por primera vez en dos décadas la pobreza en Chile superó los dos dígitos.

“Nos enteramos ayer de que hay un aumento que no se registraba hace 20 años en Chile de la pobreza, del 10,8%, creo que lo que tenemos que hacer los diputados hoy día es preocuparnos de la sobrevida de los ciudadanos. Mucho más urgente que cualquier otra contienda política es que el diputado Ilabaca ponga en tabla y tramite un cuarto retiro ahora. Me parece que es eso lo que demanda la ciudadanía”, finalizó.