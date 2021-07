La variante de la discordia: Delgado aceptó renuncia de su asesor por tardío aviso de vínculo con caso Delta

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, informó que aceptó la renuncia de su jefe de gabinete, Gonzalo Guerrero Valle, debido a que este le avisó tardíamente sobre el vínculo que sostenía con la familia de un menor contagiado con la variante Delta del covid-19.

En concreto, el asesor del secretario de Estado es cuñado del padre del menor, quien llegó a nuestro país con la variación del coronavirus después de un viaje a Estados Unidos.

En un punto de prensa desde el Congreso, Delgado explicó: “Tal como lo dijo la subsecretaria (Paula) Daza, hubo una invitación. Existe, es de un organismo ligado a la Casa Blanca que tiene un decreto firmado por un ex Presidente, y que es una instancia que fortalece los lazos hispanos en distintas materias. Desde este organismo asesor emana la invitación. No he desmentido eso, porque hoy circulaban algunas versiones de prensa que decían que había desmentido aquello”.

“Efectivamente existe un lazo de parentesco entre mi jefe de gabinete y una de las personas que viajó. No tengo ningún antecedente de que mi jefe de gabinete haya hecho alguna gestión al respecto de la aprobación. Porque esta se dio en el contexto de Comisaría Virtual. No tengo ningún antecedente de alguna presión indebida respecto a la aprobación de ese permiso”, añadió.

El titular de Interior explicó que “él cometió un error, que fue no comunicarme en el momento que se sabe que estas personas habían incumplido sus medidas sanitarias o no comunicarme que tenían un lazo familiar. Por lo tanto, es razón más que suficiente para aceptar su renuncia”.