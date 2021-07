Ignacio Briones promete sueldo mínimo de $400 mil: “No estoy acá para hacer ofertones”

El candidato de Evópoli a la primaria presidencial de Chile Vamos, Ignacio Briones, prometió un sueldo mínimo de $400.000, asegurando que si llega a La Moneda “ningún trabajador tendrá una renta líquida menor” a dicho monto.

“No estoy acá para hacer ‘ofertones’, porque eso es súper fácil; más que hacer promesas, prefiero hacer compromisos” señaló el exministro de Haciendo en Radio Cooperativa.

“Cambiemos nuestra política social: premiemos el esfuerzo del trabajo formal, y complementemos su renta. Si usted hoy día gana un salario mínimo, que son 360 lucas para el bolsillo, estamos planteando hacer una transferencia directa de $140 mil para asegurar que ningún trabajador ni trabajadora de Chile tenga una renta inferior a los $400 mil líquidos”.

El exsecretario de Estado agregó que “podría extenderme en una lista de supermercado, pero no lo voy a hacer, porque no quiero caer en ese terreno de las promesas; lo que me dicen en la calle es que están cansados de las promesas que no se cumplen, y lo que voy a comprometer es lo que de verdad puedo cumplir”.