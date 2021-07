Joven se suicidó en la puerta de la casa de su novio: “Para que no vuelva a lastimar a una mujer”

En la madrugada del domingo, los equipos de emergencia de la localidad de Llavallol, Buenos Aires, Argentina: una mujer se había suicidado en la vía pública.

Así comenzó a escribirse el último capítulo de la dramática vida de Ayelén Delgado.

La joven de 26 años se ahorcó en la puerta de la casa de su novio. Una brutal decisión que justificó en su carta que dejó y en post que hizo en su cuenta de Instagram.

Ayelén narró un año y medio de sufrimiento que comenzó con un aborto que nuca quiso hacerse y después el abandono que sufrió por parte de su novio tras protagonizar un grave accidente automovilístico.

La carta

En la carta suicida escribió: “Perdón por todo lo que voy a hacer. Ya no tengo fuerza para seguir. Quiero que quemen todas mis cosas y me quemen a mí. Ya no soy feliz, me cansé de vivir esta vida. Perdón. Los amo. Mi vida está en ruinas por culpa del gordo. Me voy a matar en la misma casa del gordo. Espero que sepan muy bien qué hacer con él”.

En su cuenta de Instagram, Ayelén detalló el difícil momento que vivió con su pareja. Sobre el aborto que se practicó, aseguró que “me obligó diciendo que yo lo quería atar con un hijo. Yo lo quería tener, me decía que no le diga nada a mi familia. Yo estaba muy enamorada de él”.

Ayelén añadió en su post que “esto lo hago para que sepan la clase de persona que fue conmigo (…) Y para que nunca más vuelva a lastimar y estafar a una mujer”.

Laura, madre de la joven, en una entrevista con El Diario Sur de Argentina, aseguró que “el maltrato fue psicológico. Hasta el sábado anterior estuvieron juntos, nunca cortaron la relación. Mientras mi hija estaba colgada en la vereda, ellos se fueron de la casa”.