Boric enfrentó inédita pregunta por su TOC: “Estoy bien, estoy contento, esperanzado”

Gabriel Boric, el precandidato presidencial del Frente Amplio, afrontó la noche de este miércoles 7 un momento inédito en un debate en la televisión chilena. El periodista Santiago Pavlovic le preguntó en La Red cuál era su condición mental actual, pensando que en 2018 confesó que tenía un trastorno obsesivo compulsivo.

Luego de una larga introducción, Pavlovic le preguntó cuál es su diagnóstico y qué le han dicho los médicos sobre situaciones de mayor estrés, deslizando que ese el panorama que le espera en caso de ser Presidente de la República. Y el diputado de Convergencia Social Boric no sólo le agradeció la pregunta, sino que le habló de su actual estado y dijo que le podía dar el nombre de los remedios que toma.

Excelente pregunta la de Santiago Pablovic. Todo candidato debe transparentas su estado de salud. — Simón Boric Font (@sboric) July 8, 2021

Boric frente a Pavlovic

Santiago Pavlovic: Usted abandonó en un momento el trabajo parlamentario, porque presentó un trastorno obsesivo compulsivo. Su convalecencia se prolongó por cuatro semanas. Este TOC se caracteriza por un patrón de obsesiones que provocan comportamientos repetitivos o compulsiones. Estas compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan un gran sufrimiento emocional. El TOC puede tener de síntomas leves a tan graves que pueden ser incapacitantes. Quisiera saber cuál es su actual condición de salud, cuál es la evolución de esta enfermedad y qué opinan los médicos tratantes que podría ocurrir frente a situaciones de estrés máximo.

Gabriel Boric: Muchas gracias por la pregunta, Santiago. Es un tema delicado, pero creo que por el cargo al que estamos aspirando corresponde también ser sujeto al escrutinio público. Como tú bien dices, el año 2018 yo estuve internado de manera voluntaria en el Hospital Horvitz de la Universidad de Chile, que queda en Independencia. Con el fin de estabilizar un TOC del cual fui diagnosticado cerca de los 12 años, pero que en ese momento se había vuelto no invalidante, pero sí que me dificultaba ciertas actividades de la vida cotidiana. Quienes han tenido TOC en algún momento de su vida podrán entender: escribir, caminar, leer en particular o pensamientos que hacían muy difícil o generaba una angustia que era una carga mayor en la cotidianidad. Afortunadamente, y a diferencia de la mayoría de los chilenos, tuve la oportunidad de tener tratamiento.

“Hoy día un tercio de los chilenos padece alguna enfermedad vinculada a la salud mental. Sólo un 20 por ciento de ellas o ellos tienen tratamiento. Eso se va a ver agravado producto de la crisis de la pandemia (…) Quiero contestar la pregunta cómo estoy yo. Estoy bien. Con tratamiento permanente. Esta es una enfermedad que no se pasa. Y estoy con medicamentos, cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero los puedo hacer públicos sin problemas. Con cuatro dosis diarias y monitoreado permanentemente y con una carga mucho menor, que me ha cambiado para bien la calidad de vida“.

Santiago Pavlovic: ¿Caso de estrés extremo, qué te han dicho los médicos? Me permito preguntarte y afrontar seguramente la molestia de algunas personas.

Gabriel Boric: Santiago, yo no me siento incómodo con la pregunta. De hecho, te la agradezco. Porque creo que en Chile es bueno que se hable de salud mental. La salud mental ha estado muy estigmatizada y muchas veces es una procesión que se termina llevando por dentro. Como no se ve, la verdad es que muchas veces genera una cantidad de prejuicios que a veces se usa como insulto. ‘No seas bipolar, no seas loco, no seas histérica’. Yo me he enfrentado a situaciones de alto estrés, en particular desde octubre de 2019. Yo creo que todo el país vivió situaciones de mucho estrés. Y hoy una campaña presidencial que es dura, que es intensa, que no pare, que tiene ataques permanentes, pero también muchos buenos momentos. Es una campaña difícil, pero estoy bien, estoy contento, estoy esperanzado. Creo que la vamos a sacar adelante.