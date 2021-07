Colegio de Profesores califica de “criminal” el anuncio de abrir colegios en Cuarentena

El Colegio de Profesores no se guardó nada tras los anuncios del nuevo plan Paso a Paso que dio a conocer el Gobierno durante esta jornada.

A través del Ministerio de Educación, el nuevo plan establece la posibilidad de abrir los establecimientos educacionales en fases de Cuarentena y Transición.

Dicha medida fue calificada como “criminal” por parte del Colegio de Profesores, haciendo un llamado a los apoderados a no enviar a sus hijos(as) a clases.

Según indicó el presidente del gremio, “los cambios se desarrollan sin escuchar a las comunidades educativas, sin escuchar al Colegio Médico y sin escuchar a los especialistas”.

Asimismo, el dirigente aseguró que los anuncios “en educación no aportan nada nuevo respecto a la política que hemos conocido desde un inicio. No hay apoyo a la labor de los docentes, no hay apoyo para los estudiantes en lograr la colectividad que tanto hemos reclamado”.

Además, recalcó que “no hay lineamientos ni propuestas pedagógicas que vayan en la línea de avanzar a una mejor educación en este periodo de crisis. Es más de lo mismo”.

Para Díaz, “la única preocupación que plantea el ministerio es solo abrir los establecimientos, sin importar si los niños asisten o no asisten. Es absolutamente apresurado dar a conocer hoy la posibilidad de abrir los establecimientos en fase 1 sin saber cuáles serán los efectos de la variante Delta en el país”.

“Hoy no están garantizadas las condiciones para volver a abrir los colegios con plena seguridad. Sabemos muy bien que los protocolos no se están cumpliendo, denunciamos como criminal estos anuncios de pretender abrir los colegios en fase 1 y fase 2, y por tanto generar condiciones concretas de muchos contagios e incluso muertes en nuestros estudiantes”, agregó el dirigente.