Gana 55 millones de dólares en la Lotería y lleva 10 años sin contarle a su familia

Un hombre que ganó más de 55 millones de dólares en la Lotería hace diez años, reveló que no le ha contado a nadie de su familia, manteniendo su premio en secreto.

El anónimo sujeto reveló en una carta a MarketWatch que obtuvo el premio en la Lotería de California y que desde esa época que se lo ha escondido a sus parientes.

“Nunca se lo dije a mis padres, ni a mi hermana, ni a nadie. He mantenido un perfil bajo. Compré una camioneta nueva y una casa, pero les dije que estaba alquilando la casa. ¿Me equivoqué al no decírselo a nadie?”, expresó.

Sobre los motivos por los cuales no les contó, el hombre afirmó que “sé que mis padres no habrían pedido nada, pero mi hermana me habría dicho que donara la mitad a su iglesia. No he donado dinero a nadie ni a ninguna organización. Tampoco creo en prestar dinero a amigos y familiares, pase lo que pase. Si lo hiciera, estaría arruinado”.

“Ahora tengo 67 años y estoy muy cómodo con mi vida. No gasto mucho. No tengo hijos y mis padres fallecieron. No he mantenido a mi hermana porque no me agradan ni ella ni su marido, y no he hablado con ella en más de 10 años”, relató.

Por último, el hombre señaló sobre su hermana que “con suerte, no tiene ni idea de dónde vivo”. “Ella trató de hacer cosas horribles a nuestros padres, que logré poner fin”, concluyó.