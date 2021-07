Pura maldad: hombre se acerca a hacerle cariño a un perro y le roba su abrigo

Un hombre le robó un abrigo a un perrito, en un hecho que quedó registrado en una cámara.

Según informa Globo, el hecho ocurrió en la localidad brasileña de Sorocaba, en donde el sujeto se acercó a un can que estaba en la entrada de una casa y comenzó a hacerle cariño.

Sin embargo, el hombre mostró segundos después su verdadera intención, ya que aprovechó que el perro estaba contento recibiendo el cariño, y le sacó su abrigo, para luego irse del lugar.

El registro se viralizó en redes sociales, causando indignación en los usuarios.

La dueña del can conversó con el citado medio, señalando que el hecho ocurrió cuando ella estaba trabajando.

“Llegué a casa y le pregunté a mi esposo dónde estaba su ropa. Me dijo que no lo sabía. Fuimos a buscarla y no lo encontramos por ningún lado”, expresó.

Posteriormente, su esposo le envió un mensaje con el video de la cámara de seguridad de su casa.

“Dije ‘¿pero qué es esto?’, No lo puedo entender. Pasé horas mirando y tratando de entender lo que había sucedido”, relató.

La mujer envió el video a unos amigos, quienes compartieron el registro en redes sociales, viralizándose el hecho.

Finalmente, ese mismo día, el can logró tener ropa nueva, luego que la mujer saliera al jardín a ver al perro y descubriera que estaba abrigado.

“Dije, ‘Dios mío, le roban y le ponen ropa al perro y nadie lo ve’. Fuimos a mirar a la cámara y vimos que era el veterinario quien había donado”, expresó aludiendo a un profesional que trabaja en una clínica del sector, quien se enteró de lo sucedido y le llevó un nuevo abrigo.

SERIO CARA? ROUBARAM UM CACHORRO QUE ISSO pic.twitter.com/w7Q0Yo2vts — isa (@isaatek) July 3, 2021