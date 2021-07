Cubillos sigue enojada: “La mesa está más bien construyendo la casa de ellos”

“Por más que tengan un discurso que lo construimos entre todos, la verdad que con la forma de votar y la forma de dirigir hoy la sesión, la mesa está más bien construyendo la casa de ellos”. Esas son las palabras de la constituyente Marcela Cubillos, quien se ha mostrado molesta con la mesa de la Convención Constituyente.

En conversación con T13, Cubillos precisó que “lo que vivimos en la primera sesión y la primera votación (…) no fue un buen augurio. Vimos una mesa conduciendo la convención de manera muy arbitraria, sin permitir la participación de otras propuestas como las que habíamos hechos nosotros en los temas reglamentarios para los primeros días (…) sin cumplir con las reglas mínimas de respeto al resto de los convencionales”.

“Uno esperaría que si se quiere construir una Constitución que pueda perdurar en el tiempo, tiene que ser transversal, pero si las mayorías quieren pasar máquina, como vimos hoy día, va a ser un texto que no refleje esa transversalidad“, dijo Cubillos.

“Las mayorías no son para hacer lo que quieran. O si van a hacer lo que quieran, entonces tienen que cambiar el discurso y no seguir diciendo que este proceso lo hacemos entre todos”, sentenció.