Mario Desbordes perdió la paciencia tras ser increpado en Calama: “¡Agresiones no!”

El candidato de RN para las primarias de Chile Vamos, Mario Desbordes, perdió la paciencia tras ser increpado por un militante de su mismo partido durante un acto de campaña realizado en Calama.

A través de un registro viralizado en redes sociales, un hombre, identificado como Francisco Pizarro, excandidato a la presidencial regional del partido, intervino en el acto para hacerle una serie de reclamos a Desbordes.

Fue en ese momento cuando Desbordes responde y la cámara hace un movimiento brusco y Pizarro comienza a reclamar: “Agresiones no, agresiones no. No te voy a permitir. El candidato Desbordes me está agrediendo”.

Tras unos minutos, Pizarro vuelve a la carga y ya más calmado comienza a criticar la gestión de Desbordes: “Me gustaría saber qué les dice a los RN que no estamos con usted, a los RN que sentimos que usted nos dividió”, le dice.

“Queremos saber por qué RN está cerrada con llave, por qué nos han quitado los derechos. Sería bueno que nos respondiera. Respóndale a los militantes que lo están viendo desde todo Chile”, insistió Pizarro.

Fue ahí cuando Desbordes se limitó a responderle: “que le vaya bien”.