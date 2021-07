Fiscalía confirma identidad de hombre fallecido en Carahue

Finalmente esta mañana, la Fiscalía de la Araucanía confirmó la identidad de la persona fallecida en un presunto enfrentamiento con Carabineros en Carahue.

El fiscal vocero de la Fiscalía Regional de La Araucanía, Miguel Rojas Thiele, entregó información actualizada sobre las diligencias para identificar el cuerpo fallecido, confirmando que se trata del comunero mapuche de la CAM (Coordinadora Arauco Malleco), Pablo Marchant. También aseguró que Marchant “vestía ropa oscura y portaba un fusil M16”.

Rojas informó que al momento del ataque al predio forestal, 11 trabajadores se encontraban en el lugar y que los atacantes eran entre seis y siete “encapuchados que vestían ropas oscuras”. Estos últimos, con “armas de grueso calibre atacaron a carabineros”.

Rojas añadió que los funcionarios policiales hicieron uso de sus armas de servicio y que “en ese enfrentamiento resulta fallecido uno de los presuntos atacantes”.

Uno de los 11 trabajadores, en tanto, tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Regional de Temuco. Se encuentra grave y conectado a un respirador mecánico, según detalló Rojas.

Durante esta madrugada, Héctor Llaitul, líder de la CAM, ya había confirmado la identidad del weichafe, desmintiendo así las versiones que sindicaban a su propio hijo Ernesto Llaitul (26) como el fallecido.

En entrevista con Interferencia, Llaitul relató que en la morgue reconoció el cuerpo de Marchant. Llaitul además aseveró que el rostro del joven estaba desfigurado, lo cual dificultó reconocer su identidad.

“Como le llegaron balazos en el rostro se le había deformado un poco, quizás eso confundió a Carabineros o al fiscal, no tengo idea, o habría alguna intencionalidad al decir que era mi hijo, pero no es él, estaba metido en un lugar de difícil acceso, en una faena forestal, no entendemos la razón de tal maldita confusión”, dijo Llaitul.