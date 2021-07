Duro round entre Daniel Jadue y Mónica Pérez: pymes y Ministerio de Información los enfrentaron

En el debate de Anatel, en el que este domingo participaron los candidatos del Pacto Apruebo Dignidad, los enfrentamientos entre la periodista Mónica Pérez y Daniel Jadue se tomaron las redes sociales.

Una de las primeras consultas de la periodista a Jadue fue en relación a su programa respecto a las pymes, lo que las últimas semanas ha marcado la polémica, profundizada por los dichos del vocero económico de Jadue, Ramón López.

“Nosotros no nos imaginamos un país sin Pymes y sin mini Pymes tampoco”, dijo Jadue, momento en que Pérez replicó: “me imagino, sobretodo usted viniendo de una familia de pequeños comerciantes y también del barrio Patronato”.

“Yo la dejo interrumpirme, si usted no me deja terminar”, respondió Jadue, ya calentando el ambiente, mientras que Pérez le insistía: “Estamos conversando, se supone que esto es un diálogo”.

Pero entre que me deja hablar, que esto es una conversación, que respóndame la pregunta y que quiero contestar, pero déjeme hablar, la discusión siguió: “Nos quedan 31 segundos y no me ha contestado la pregunta tributaria”, le insiste Mónica, y es ahí cuando Jadue insiste: “es que cuando usted hace caricaturas de nuestro programa yo no le puedo contestar, tengo que defenderme”.

“No le he hecho ninguna caricatura, me leí las 209 páginas, simplemente estoy citando. ¿Me puede responder la pregunta de la reforma tributaria?”, precisó Pérez… finalmente todo terminó igual.

Pero minutos después, Jadue nuevamente se enfrasca con Mónica Pérez en una discusión , cuando salió el tema del Ministerio de Comunicaciones.

“Le quiero hacer una corrección a Mónica. Creo que usted leyó otro programa, porque en nuestro programa no hay ninguna alusión a ningún Ministerio de las Comunicaciones”, le dijo Jadue… pero Pérez la tenía clarísima: “le quiero contar que el Ministerio de la Información o Comunicaciones está en la página 102 punto siete, bajo el título ‘Institucionalidad Pública de Comunicación’ en su programa de Gobierno”, para que me crea que me leí las 209 páginas de su programa”.