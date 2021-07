Jadue por Cuba: “Hasta ahora, no he escuchado ningún globo ocular roto, ningún asesinado”

Daniel Jadue fue consultado la noche de este domingo, en el debate de Anatel, sobre las manifestaciones que se registraron este fin de semana en Cuba.

El candidato presidencial del PC, precisó que no es partidario de “criminalizar la protesta social” y con respecto a Cuba, precisamente, señaló que “hoy no tengo antecedentes que digan que hay violaciones a los DD.HH en estas manifestaciones.Veo que allá se protegen las manifestaciones más que acá. Hasta ahora, no he escuchado ningún globo ocular roto, ningún asesinado”.

Sin embargo, reconoció que “han habido violaciones a los DD.HH” en Cuba. Y agregó que “condeno las violaciones a DD.HH. en Cuba y cualquier parte”.