Jadue no se lo mandó a decir no nadie: “Boric y el FA contribuyeron a que haya presos políticos”

El candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, arremetió con todo ante la crítica a Cuba realizada por la carta del Frente Amplio, Gabriel Boric, por las protestas en contra de la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

El alcalde de Recoleta dejó de lado la cordialidad, para confrontar a su adversario en la elección de este domingo, y sacó a relucir el voto a favor de Boric en la discusión en general de la denominada “ley antibarricadas”.

“Gabriel Boric permitió con su voto a la aprobación de la ley antibarricadas, que hoy día tengamos muchos presos políticos en nuestro país, gracias a él y gracias a su conglomerado”, manifestó Jadue.

La carta comunista le pidió al parlamentario frenteamplista “un poco más de humildad porque de este país (Cuba), que el condena con tanta gravedad, no hay todavía ningún globo ocular desecho, no hay todavía gente asesinada por camiones que les pasan por arriba de la cabeza, y yo pido que nosotros nos preocupemos de lo que pasa en Chile”.

En la misma línea, el abanderado PC prosiguió su crítica lamentando que a su juicio, Boric no esté interesado en solucionar el problema de los denominados “presos políticos” y sostuvo que “ahora no basta con sólo presentar leyes para derogar lo que el mismo aprobó”.

‼️| Jadue dice que no le gustó el tono del debate anoche. Sobre Cuba, esta fue su respuesta hoy. Apuntó directamente a Boric y lo hizo responsable de los presos de la revuelta por haber votado a favor de la ley anribarricadas. pic.twitter.com/6CTkwMbw39 — José María Del Pino (@josemdelpino) July 12, 2021

Tensión con los medios

Otro aspecto polémico de la argumentación de Jadue durante la noche de ayer en el debate Anatel, fue la acusación de ataque a su campaña realizada a algunos medios de comunicación, y su entrevero con los periodistas encargados del debate de Apruebo Dignidad.

A juicio del edil recoletano, los medios intentan “sacar ventaja” de algunas cosas y hacen de “caja repetidora de las críticas que vienen de la extrema derecha y de algunos sectores que gobernaron este país durante 30 años”.

“No me gustó el tono del debate. Me parece que tratar de hacer caricaturas de los programas, tratar de mentirle a la gente para desprestigiar un programa, como quedó en evidencia ayer, es tratar de instalar temas que no le importan a Chile”, sostuvo.

Jadue agregó que “a Gabriel no le imputaron ninguna mentira en su programa, no lo desvirtuaron, no fueron tan hostiles. Yo creo que hay una cierta odiosidad en la forma de preguntar, de cómo se preparan los debates”.

El candidato aseguró que “ayer hubo una periodista que no me dejó responder y ocupó todo el tiempo que yo tenía para responder. Entonces no sé, yo pensé que estaba invitado un debate pero me di cuenta de que no”.