Joven venezolana muere luego de realizarse cirugía de senos y glúteos hecha por falsa cirujana plástica

Una mujer venezolana falleció en Colombia luego de someterse a una cirugía plástica de senos y glúteos en un hotel del centro de Valledupar, procedimiento que le realizó una falsa cirujana plástica.

Según informan medios colombianos, Seni María Guerra Urbaneja, una joven de 28 años, ya se había intervenido anteriormente los senos con Mildred, la supuesta especialista médica que le realizó el fatal procedimiento y quien es objeto de una investigación de parte de la justicia colombiana.

“Lo que sabemos es que la doctora se llama Mildred y que también es venezolana como mi hija. Ella (la esteticista) decía que pasaba viajando por todo el país y que era un procedimiento muy seguro, a unas les decía que demoraba un año y a otras que diez años”, señaló Inés Urbaneja, la madre Guerra, quien reveló que su hija pagó cerca de 600 mil pesos colombianos (US$1.560) por ambas intervenciones plásticas.

“Me dijeron cuando llegué al hotel que mi hija estaba mal, que tenía los senos inflamados, que todo estaba rojo y no sé cómo ella (la esteticista) al verla en esas condiciones aun así le volvió a colocar eso. Conseguí una bolsa negra entre las cosas de mi niña y miré muchas inyecciones vacías y otras llenas”, prosiguió Urbaneja.

La secretaria de Salud de Valledupar, Lina de Armas, afirmó que el caso está siendo investigado por “el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación) y que podría clasificarse como una muerte violenta. Es un procedimiento inadecuado que se le practicó a una señora por manos no expertas o adecuadas en un lugar que no era apto para ese propósito. Sabemos hasta la fecha que la persona que practicó el procedimiento no tiene ninguna profesión del área de la salud y que es una persona empírica”.