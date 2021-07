Lavín y su blooper cuando habló de su amigo Carlos Alberto Délano

Joaquín Lavín, el precandidato presidencial de la UDI, tuvo un problema con las fechas durante el debate presidencial de la noche de este lunes 12. Fue cuando le preguntaron si era adecuado el castigo que recibió Carlos Alberto Délano en el caso Penta. Su exsamurai tuvo que ir a clases de ética como condena por el financiamiento ilegal de las campañas políticas.

La periodista Constanza Santa María le consultó por eso a Joaquín Lavín. Si era adecuado el castigo. Él le dijo que no, pero le aseguró que Délano “pasó varios meses en la cárcel”, deslizando que de todas maneras tuvo un castigo importante… el problema es que, como se lo recordó la periodista, Délano no estuvo ni 50 días preso. Esto a un candidato que luego se quejó de las comodidades que tienen algunos condenados en las prisiones de Chile.

Délano estuvo detenido por el caso Penta en el Anexo Capitán Yáber entre el 7 de marzo y el 22 de abril de 2015. El diálogo fue el siguiente:

Constanza Santa María: ¿Fue suficiente el castigo cree usted (las clases de ética)?

Joaquín Lavín: Probablemente no, los castigos tienen que ser mayores. Pero en todo caso, en ese caso específico recuerdo que esa persona pasó varios meses en la cárcel y pagaron multas altas.

Constanza Santa María: 40 días. No fueron varios meses. Usted dijo en el 2018 ‘Yo me alegro de Carlos Alberto Délano. Soy muy amigo. En lo personal me alegro por él, porque está terminando algo que ha sido muy duro, muy difícil. Muy complejo para él, humanamente. ¿No le reprocha nada a su amigo?

Joaquín Lavín: Le reprocho obviamente las falles legales que tuvo, pero sigue siendo amigo y la amistad se mantendrá, porque son cosas distintas.

Constanza Santa María: ¿Pero usted en privado se lo dijo?

Joaquín Lavín: Hemos conversado bastante del tema.