OMS y países que buscan tercera dosis: “Hay que basarse en la ciencia y no en el deseo de una compañía”

Durante una conferencia de prensa la Organización Mundial de la Salud se mostró contraria a la intención de algunos países, entre ellos Chile, de iniciar una campaña de vacunación para una tercera dosis contra el covid-19.

En esa línea, la científica india Soumya Swaminathan aseguró que no hay pruebas de que sean necesarios refuerzos ahora. “Puede que tras 2 o 3 años sí, pero no hay ninguna prueba de que hagan falta después de 6 meses. Es una decisión que hay que basar en la ciencia, no en el deseo de una compañía”, enfatizó la científica.

Respecto a la variante Delta el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que se está volviendo dominante y que las muertes por la pandemia están aumentando de nuevo.

“La variante Delta está arrasando en todo el mundo a un ritmo avasallador, provocando un nuevo peak de casos y muertes por covid-19”, dijo Tedros, señalando que la variante se encuentra ahora en más de 104 países.

"Entiendo completamente que queramos volver a la normalidad y socializar, pero hay que tener cuidado y tener claro que nuestras decisiones importan para no permitir que la pandemia siga expandiéndose"@mvankerkhove #COVID19 pic.twitter.com/REpWndA9M4 — Noticias ONU (@NoticiasONU) July 12, 2021

Tercera dosis en Chile

Respecto a una inoculación de una tercera vacuna en el país, el Ministerio de Salud confirmó que se dará inicio a un estudio con más de 500 personas voluntarias.

Así lo confirmó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien en conversación con El Mercurio comentó que “los estudios internacionales son sobre AstraZeneca y Pfizer, pero no con CoronaVac (Sinovac). Se nos hace necesario tener un protocolo propuesto para contar con una tercera dosis, ya sea con una plataforma similar o diferente”.

“La aparición de nuevas variantes hace tratar de reforzar la estrategia y ahí contar con una tercera dosis es clave”, afirmó Daza.

¿Quiénes serían los voluntarios? Se trataría de 564 personas las que participarán de forma voluntaria, aunque con el requisito de que hayan sido vacunadas antes del 15 de abril.

A ello, se suma que son adultos mayores y trabajadores de centro de larga estadía del Senama, mientras que también estarían considerados funcionarios del Hospital de Urgencia Asistencia Pública (ex Posta Central).