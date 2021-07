Secretario del Colmed responde a Jaime Mañalich: “No leyó la propuesta”

El secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, respondió esta tarde las afirmaciones del exministro de Salud Jaime Mañalich. Éste se acordó del “corto circuito total” que proponía el Colegio Médico. Dijo que de haberse aplicado la baja de los contagios se le habría atribuido a este plan y no “a la exitosa campaña de vacunación”.

Ante esto, el secretario del Colegio Médico le respondió por la misma vía, es decir por su cuenta de Twitter. Bernucci escribió que “lamentablemente parece que el ex ministro no leyó la propuesta. Esta es complementaria a la campaña a vacunación. Lo que se busca es llevar los contagios al mínimo antes del impacto de la variable Delta. Que no vuelvan a subir, como ya nos ha sucedido dos veces antes”, señaló el secretario del Colegio Médico.

De hecho, ante las respuestas que empezó a reunir su afirmación, el secretario del Colegio Médico dijo que la propuesta del organismo se tendría que aplicar ahora en la Región de Magallanes. “En este minuto, por ejemplo en Magallanes es totalmente y necesario aplicarla”, aseveró.

El cortocircuito, según la propuesta del Colegio Médico, contemplaba “el cierre de toda actividad económica no vinculada a la producción y comercialización minorista de bienes esenciales indispensables para los hogares”. Esto durante tres semanas.

La propuesta también consideraba una burbuja territorial. Y su medida era la siguiente: “para decretar esta medida será una tasa de incidencia menor o igual a 3 casos por cada 100.000 habitantes de media móvil”, se señalaba.