CAM reivindica a Marchant y se adjudican veintena de ataques en La Araucanía

La Coordinadora Arauco Malleco (CAM) emitió un comunicado en el cual reivindican al weichafe Pablo Marchant, asumen una veintena de “acciones de resistencia” y fijan la “hoja de ruta” para el periodo actual. Asimismo, entregaron sus posturas frente a la Convención Constitucional, la cual califican de “acto de sometimiento al pacto colonial”.

“Pablo Marchant deja un legado de compromiso militante y entrega de carácter irreductible, el cual honraremos en cada acción de resistencia que nuestros weichafe ejecuten a lo largo y ancho del Wallmapu”, señalan.

La agrupación acusa que los responsables directos de la muerte de Marchant “son las fuerzas policiales del Estado de Chile y las corporaciones forestales de carácter transnacional, en este caso la forestal Mininco” a esto agregan que “la muerte de nuestro weichafe ocurre en un contexto donde la democracia burguesa y colonial demuestra su verdadero rostro, poniendo énfasis en la política represiva”.

POSICIÓN SOBRE CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

En el comunicado, aluden también a la Convención Constitucional, presidida por Elisa Loncon, y declaran que “los mapuche históricamente hemos cuestionado ser parte del Estado opresor y a rendirnos ante la sumisión colonial que esto conlleva. De esta manera, la participación mapuche en la convención, como una supuesta oportunidad para ‘refundar’ el país, lo que en realidad representa es un acto de sometimiento al pacto colonial, que brinda una posibilidad de reacomodo a la gobernabilidad neoliberal que ha agudizado la devastación del Wallmapu en las últimas décadas”.

“La elección de esta vía institucional intenta poner una camisa de fuerza a la soberanía de nuestro proyecto político emancipatorio y, a la vez, someterlo a la geopolítica de un estado criminal”, aseguran. “Reafirmamos que la salida plurinacional jamás representará un verdadero proceso de descolonización y liberación para nuestro pueblo”, advierten.

En la misma línea, sostienen que “la participación en la constituyente, más allá de la parafernalia que levantan los sectores vacilantes, resulta funcional al sistema de propiedad mediante el cual se sostiene la usurpación del Wallmapu”. Por ello, afirman que “la única vía posible para la liberación nacional mapuche es el weychan y la confrontación directa contra las expresiones del capitalismo en el Wallmapu”.

En consecuencia, reivindican que la base concreta de tal estrategia debe ser, “la declaración de guerra directa contra las forestales y toda expresión del capitalismo en nuestro territorio”.

“Y en este marco como organización nos comprometemos a no transar con los principios y la línea de la reconstrucción nacional mapuche, no traicionaremos la sangre derramada por nuestros weichafe caídos, no abandonaremos a nuestros presos políticos, así como no desconoceremos el sacrifico y la entrega de pu peñi pu lamngen que día a día resisten con dignidad en sus comunidades”, finalizan sobre este punto.

Para cerrar la declaración, la Coordinadora además reivindicó una veintena de ataques registrados en los últimos meses en La Araucanía, a contar del 28 de diciembre de 2020, hasta el 9 de julio, día de la muerte “en combate” de Marchant.