“Combos iban, combos venían”: Lavín y Jadue se lanzan duras críticas a dos días de las primarias

El candidato presidencial del PC, Daniel Jadue, le dio con todo al abanderado de la UDI, Joaquín Lavín, asegurando que es “el alcalde símbolo de la dictadura”.

Pero Lavín no se quedó y de inmediato le respondió: “o vamos a votar el domingo o no nos quejemos después”, precisando que “hace 20 años perdí estrechamente una elección presidencial con Ricardo Lagos, pero no es lo mismo perder con Ricardo Lagos o con Michelle Bachelet que entregarle Chile a Daniel Jadue”.

“Él ha dicho que legalizaría no sólo la marihuana, sino la cocaína y la pasta base. Nosotros no queremos ese Chile, que indultaría a los asesinos de Jaime Guzmán. Por ningún motivo”, dijo Lavín.

El exalcalde de Las Condes sentenció su idea: “No queremos ese Chile que Daniel Jadue ha descrito en estos días. Por eso, tenemos que ir a votar”.

Y es que toda esta polémica nació, cuando Lavín criticó a Jadue por seguir en el cargo de alcalde de Recoleta, siendo candidato presidencial.

“Esto es legal, pero yo lamento que él no sea capaz de mantener sus declaraciones. Lo que él no le ha dicho a Chile es que quería ser candidato (a alcalde), pero cuando cachó que podía perder la elección decidió no serlo”, aseguró Jadue.