Mujer lleva 5 días desaparecida en Magallanes: pareja asegura que se perdió buscando animales

Una intensa búsqueda en condiciones climáticas adversas, realiza personal del GOPE, la SIP y Labocar de Carabineros de una mujer desaparecida de 54 años identificada como Guadalupe del Carmen Martínez Cárcamo, quien se extravió el pasado sábado en la Reserva Magallanes de Punta Arenas, mientras buscaba animales junto a su pareja.

De acuerdo a declaraciones entregadas al diario El Pingüino, su hermana Rosa Piffaut, asegura que la pareja de la mujer desaparecida le dijo que tras ir a buscar algunos animals “iban llegando a la casa y se desapareció”.

“Estamos mal porque no se ha sabido nada de mi hermana, incluso ahora anda el GOPE con la pareja de ella y no se ha sabido nada, dónde puede estar, qué pasó con ella”, señaló la mujer.

“Yo el domingo fui a su casa, yo hablé con su pareja y voy a hablar lo que hablé con él. Le pregunté dónde había dejado a mi hermana y él me dijo que iban llegando a la casa y se desapareció. Le pregunté si no la había vuelto a buscar, dijo que había un barranco y no la fue a buscar”, agregó.

#Carabineros del GOPE continúan la búsqueda de la mujer extraviada en el sector de la Reserva Magallanes, tarea que ha sumado a los equipos especializados de la SIP y el LABOCAR de la Institución, quienes desde el día lunes trabajan en el lugar. pic.twitter.com/sdhGMjSVIW — Carabineros Región Magallanes y Antártica Ch. (@CarabMagallanes) July 13, 2021

La mujer apuntó sus dardos hacia la pareja de su hermana: “Sé que a este caballero lo bajaron los carabineros y todo, pero ahora están con él arriba para ver dónde puede estar. Que él diga dónde está, porque de mi hermana le preguntan y él no da respuesta. Carabineros le preguntó a él si ella lo había llamado y él dijo que lo llamó cinco veces y le revisaron el celular y no tenía ningún registro de llamada”, indicó.

En su relato, la mujer asegura que su hermana “vive hace 10 años ahí, se conoce ese campo al revés y al derecho. Ella andaba a caballo por ahí, conoce todo. La otra cosa que nos llama la atención es que el sábado no estaba nevando por arriba y ella supuestamente subió a las 3 de la tarde y a las 5 nevó. Él dio la información que vino la nieve y se perdió. Ahora pensamos que si él la botó al barranco no la van a poder encontrar”.

“Yo pienso que puede ser él que le hizo algo o no, pero eso lo sabrá la justicia. Cómo no van a saber, cómo se va a perder, cómo a él no lo van a tomar firme para que diga dónde está porque ella vive con un hijo. Este caballero tampoco la busca porque a él lo llevan”, cerró.