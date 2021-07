Javiera Parada: “Ignacio Briones casi no puede caminar en las calles porque la gente le pide fotos”

Javiera Parada se convirtió tendencia en redes sociales. Y es que durante el cierre de campaña del abanderado de Evópoli para las primarias de Chile Vamos, Ignacio Briones, su jefa de campaña dejó un par de declaraciones que no pasaron desapercibidas.

Según Parada, en el acto de cierre que se realizó en la plaza Pedro de Valdivia en Providencia, el exministro de Hacienda “casi no puede caminar en las calles” de tanto simpatizante que se le acerca.

“Cuando nos decían que no era posible, que no íbamos a marcar, bueno hoy día Ignacio Briones casi no puede caminar en las calles porque la gente le pide fotos, selfies, autógrafos… le comentan no solo ya del 10% sino de muchas cosas más”, dijo Parada.

“Y les aseguro que el domingo vamos a dar la sorpresa pero no solamente por la votación, sino porque vamos a demostrar que el futuro de Chile es posible construirlo juntas y juntos”, cerró.