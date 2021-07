“Cambiemos de lleno a la derecha para que no nos siga matando”: Campillai envía fuerte mensaje por primarias

Un fuerte llamado a la participación y a derrotar a la derecha fue el que hizo este domingo y desde su local de votación, Fabiola Campillai.

Desde el establecimiento ubicado en La Pintana, Campillai se mostró esperanzada en que “de una vez por todas cambiemos Chile, cambiemos el Estado y, por favor, cambiemos de lleno a la derecha, para que no nos siga gobernando y no nos siga matando”.

Respecto de la baja participación en algunas zonas de la Región Metropolitana, la mujer pidió a la gente “que salgan a votar. El voto es lo único que nos queda para cambiar todo esto, es de la única manera que podemos apoyar a los jóvenes de hoy, que luchan por un Chile mejor”.

“Tratemos de salir, votemos y tratemos de cambiar todo esto”, finalizó, antes de ingresar a su mesa para emitir su sufragio.

Cabe recordar que en los últimos días, la mujer hizo frente a los polémicos dichos del precandidato presidencial de RN y el PRI, Mario Desbordes, quien en un debate de Chile Vamos aseguró que las víctimas de trauma ocular en estallido fueron producto del “rebote” de los balines y no de forma directa.

“La verdad es que no tiene idea de lo que está hablando, las balas no fueron un rebote, así lo comprobamos y lo viví yo. Yo lo viví así y los cientos de personas con trauma y con daños, y las personas, así les sucedió. Esto no fue de rebote, esto fue al cuerpo, a la cara y a matar”, subrayó en su oportunidad Fabiola Campillai.