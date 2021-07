Jadue reconoce derrota y se pone a disposición para que “Boric se convierta en el próximo Presidente de Chile”

El alcalde de Recoleta y candidato presidencial del PC, Daniel Jadue, reconoció la derrota frente a Gabriel Boric.

“Este ha sido un triunfo contundente y claro, a nosotros solo nos queda felicitarlo (a Boric) y ponernos todas y todos a disposición para que se convierta en el próximo Presidente de Chile”, dijo.

“Esta unidad de la que gozamos hoy día es la base fundamental de cualquier campaña que quiera llegar a puerto. Y llegamos tarde”, reconoció el PC.

“Nadie quiere un segundo gobierno de derecha, ni volver a los tiempos de la Concertación”, dijo Jadue.

La autocrítica de Jadue

“Quiero ser autocrítico, porque si algún día esperamos que la izquierda, nuestra izquierda, gobierne Chile de verdad, debemos cambiar de manera radical nuestro comportamiento entre nosotros. Porque a este resultado no nos llevó que la Concertación saliera a votar en nuestra primaria, no es que la derecha haya salido a votar en esta primaria, sino que son nuestras propias debilidades. Hasta hace sólo seis meses nos tratábamos como adversarios y no estábamos unidos”, sostuvo, en referencia a los conflictos con el Frente Amplio y otras fuerzas de la centroizquierda.

“La unidad es la base fundamental de cualquier campaña de primarias, y no la tuvimos. Para los desafíos futuros, incluyendo la presidencial de noviembre donde yo de verdad espero que Gabriel Boric sea Presidente de Chile, en vez de pelear entre nosotros y tratarnos de todos los epítetos que no repetiré, porque no son gratos, espero que los dejemos de lado y empecemos a construir la unidad del pueblo. Porque esta falta de unidad, no puede tener al pueblo esperando los cambios que Chile necesita”, cerró.