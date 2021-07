Matthei sigue indignada: “Es bien difícil explicar que en 2021 no haya una mujer en primarias”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), llegó esta mañana hasta el Colegio Particular Regina Pacis para emitir su sufragio en las elecciones primarias presidenciales.

Y en la oportunidad, la edil se mostró molesta ante el hecho de que no haya ninguna candidata mujer en estos comicios.

“Seis nombres, seis hombres. Es bien difícil explicar que en 2021 no haya una sola mujer en primarias. La verdad es que molesta”, precisó.

A pesar de esto, Matthei valoró la existencia de las primarias y criticó que la ex Nueva Mayoría no haya acudido a esta instancia finalmente, asegurando que esto era una “debilidad”.

Tras emitir su voto, la alcaldesa no confirmó su apoyo al candidato de su partido Joaquín Lavín: “Lo que más me importa es que la gente participe. Yo no voy a estar diciendo cómo voté ni nada. El voto es secreto”, señaló.