No se olvida: increparon a Desbordes por sus dichos sobre mutilados oculares

Una vez que finalizó la votación del candidato de Renovación Nacional y el PRI, Mario Desbordes, en el Liceo Polivalente Rigoberto Fontt, en Colina, se vivió un tenso momento a las afueras del recinto.

El abanderado de la centroderecha fue increpado por una funcionaria de la Cruz Roja.

La mujer le enrostró sus dichos en el último debate televisivo de Chile Vamos, donde aseveró que las personas que sufrieron pérdidas oculares del estallido social, a manos de Carabineros, fueron por “rebote”.

“No son sistemáticas ni institucionales las violaciones a los Derechos Humanos en Chile, aseguró.

“Disparos a los ojos es distinto a disparar de manera inadecuada y que el rebote llegue a los ojos”, afirmó el expresidente de RN.

Para Desbordes “fueron rebote, no disparos directos a los ojos”.

Estas palabras generaron un fuerte rechazo en las redes sociales.

Es por esto, que hoy a la salida de su votación lo encararon: “Fabiola Campillai y Gustavo Gatica fueron de rebote y no directo al rostro”, le dijo la funcionaria de Salud.

La respuesta

Ante el emplazamiento y entre gritos de sus adherentes, el ex uniformado se acercó a la mujer y le respondió.

El precandidato afirmó que “lo he dicho siempre. Usted tiene toda la razón y le pedí disculpas a Fabiola Campillai hace mucho rato ya. Esos casos no son rebotes y lo he dicho siempre”.