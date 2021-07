Chile Vamos: Briones reconoce triunfo de Sichel y muestra disposición a colaborar

Con menos del 50% de las mesas escrutadas, Ignacio Briones (Evópoli) dio por concretada su derrota en las primarias de Chile Vamos y reconoció el triunfo de Sebastián Sichel (IND).

“Quiero felicitarlo a él y a su equipo por la gran campaña que han hecho. Quiero felicitar al ganador de la primaria de Chile Vamos que se llama Sebastián Sichel”, dijo el exministro de Hacienda al tiempo que compartió que irá al comando del independiente para saludarlo en persona.

En la misma línea, agregó: “Hablé con él hace pocos minutos para manifestarle mis felicitaciones, estamos coordinarlo para ir a verlo al comando. También destacar la votación que hemos conocido, en la cual, con las primeras mesas, vimos que se imponía Apruebo Dignidad, pero ya vemos que se han igualado”.

“Yo siempre he respetado las reglas. Los candidatos que no resultaran ganadores se iban a poner a disposición del ganador y para mí ya no hay duda, el ganador es Sebastián. El pacto se honra, como siempre lo hemos hecho”, agregó.

Con respecto a las diferencias que tiene con él, aseveró que son ciertas, pero que también son adultos. “La gracia de las primarias es mostrar diversidad, respeto. Creo que hemos marcado eso y yo por eso mismo lo saludo y felicito y vamos a ponernos a disposición”, sostuvo.

En cuanto a lo que le faltó para obtener un mejor resultado, Briones indicó que en esta campaña cruzó el río “jugándomela por Chile”.