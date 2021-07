Hombre cancela su boda porque su novia no quería cuidar a sus tres hijos

Un hombre se volvió viral luego que cancelara su boda, afirmando que se debió a que su novia no quería cuidar a sus tres hijos.

James Flores, un joven oriundo de México, puso fin a los preparativos de la ceremonia y vendió el paquete que había comprado para festejar el matrimonio.

Según informa Clarín, el joven señaló a través de un video que “yo busco una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente no me apoyaba”.

“Si no quiere a mis hijos yo no puedo aceptar casarme con ella. Yo la quiero mucho, la amo y la respeto, pero como mamá para mis hijos no es la persona que yo quiero”, expresó.

En ese sentido, afirmó que “mis hijos son lo primero y prefiero quedarme como papá soltero”.

En el registro existen comentarios de apoyo a la decisión del hombre de cancelar la boda, así como también críticas. “No quiere una esposa, quiere una niñera”, señala una de las opiniones en Facebook.