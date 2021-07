“Te invito a rectificar tu pregunta”: el error de Matías del Río que fue corregido por Boric

Matías del Río incomodó a Gabriel Boric en momentos que entrevistaba al candidato presidencial del Frente Amplio, quien ganó las primarias de Apruebo Dignidad.

Esto luego que en Estado Nacional, el periodista aludiera a las críticas que le hizo Daniel Jadue.

“Asperezas es una forma diplomática de decirlo, usted está esperando ser presidente y no canciller. Decir asperezas cuando lo culpan de que por gracias a usted hubo detenidos desaparecidos en este país me imagino que es un golpe que no esperaba”, señaló Matías del Río.

“Matías, te invito a rectificar tu pregunta, porque nadie me acusó de detenidos desaparecidos”, afirmó Boric. “Violaciones a los derechos humanos”, replicó el periodista.

“Presos políticos, que es muy distinto a detenidos desaparecidos”, remarcó el diputado.

“Yo no sé si querí grabar de nuevo”, le mencionó Boric. “No, nada de grabar de nuevo. Los errores quedan todo allí”, expresó el rostro de TVN.