Pamela Jiles felicita a Boric tras triunfo en las primarias y descarta candidatura presidencial

La diputada Humanista Pamela Jiles se refirió esta jornada a la aplastante victoria de Gabriel Boric en las primarias presidenciales, esto tras haberle quitado el peso a su figura, cuando el frenteamplista se encontraba juntando las 20 mil firmas requeridas para inscribir su candidatura ante el Servel.

“Enfrenten que no lograron juntar las firmas porque el pueblo no los quiere, los nietitos los detestan, váyanse para la casa”, fueron los dichos de Jiles en la instancia.

Pero ahora, la parlamentaria felicitó a su colega en el Congreso y llamó a generar un proyecto de oposición amplio y sin exclusiones. “Quiero felicitar muy sinceramente al compañero Gabriel Boric que obtuvo ayer un triunfo contundente muy importante y que logró convocar a una cantidad de gente muy significativa”, dijo.

“Creo que lo más relevante de lo que pasó ayer es el grado de participación ciudadana. Quiero también saludar el discurso del compañero Boric en el sentido de la unidad. Es muy importante la intención que él manifiesta, de subirse al árbol de la unidad más amplia de la oposición, incluyendo a independientes y a quienes no estuvieron en esta primaria que forman parte del mundo de la oposición tanto del centro como izquierda”, agregó.

Felicito al compañero @gabrielboric x su contundente triunfo y saludo su disposición a ampliar la unidad de la Oposición hacia los independientes y demás fuerzas populares q no fueron incluidas en esta primaria, para enfrentar la continuidad de Piñera q es @sebastiansichel

Asimismo descartó ser parte de la carrera presidencial y aseguró que sus aspiraciones políticas están en mantenerse en el parlamento.

“Ustedes saben que yo nunca me sentí candidata presidencial. No puedo evitar aparecer en las encuestas en este puesto, pero nunca ha sido lo presidencial algo que me atraiga y que me parezca interesante”, aseguró.

Siguiendo esa misma línea recordó que “nunca acepté una propuesta que hizo mi partido hace más de un año en el sentido de que yo fuera su candidata y no lo voy a hacer. No me interesa ese desarrollo político. Me parece que hay otras personas que pueden hacer eso mucho mejor y yo espero, si la gente así lo quiere, seguir siendo parlamentaria el próximo periodo”.