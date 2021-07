Diputados presentan acusación constitucional contra ministro Raúl Figueroa

Esta jornada se concretó finalmente el ingreso de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación Raúl Figueroa. En el libelo de 144 páginas se habla de un evidente “actuar negligente y derechamente ilegal” del Mineduc y en particular de Figueroa.

La acusación es liderada por la diputada de Comunes Camila Rojas, y tiene firmas de todas las bancadas de la oposición, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Humanista.

Desde el Congreso Nacional, Rojas explicó que son tres capítulos que conforman el libelo. El primero se refiere a las infracciones a la Constitución y las leyes en lo que tiene que ver con regulación y financiamiento del sistema educativo. El segundo capítulo tiene que ver con la infracción a las leyes que vulneran a las y los trabajadores de la educación. Y el tercero se refiere a la amenaza a la vida y la integridad física y psíquica.

Aton

“Quisiera decir brevemente algunos de los elementos que nos empujan a presentar esta acusación constitucional debido a que el ministro Raúl Figueroa no ha respetado ni la Constitución ni las leyes”, dijo la parlamentaria.

“El Mineduc no inyectó ningún peso más en educación durante todo este tiempo en pandemia. Chile es uno de los pocos países de la OCDE que no puso recursos, pero lo más grave y lo que venimos a denunciar y que ponemos en la acusación constitucional es que muchos establecimientos educacionales, especialmente los municipales, recibieron menos recursos que el año no pandémico”, acusó.

“Más de la mitad de los establecimientos recibió menos recursos por concepto de subvención regular, por lo tanto los establecimientos están en una situación muy compleja, incluso nosotros citamos en la acusación un ejemplo de un establecimiento que simplemente no recibió recursos”, agregó Rojas.

“Tenemos la cifra de que más de la mitad de los establecimientos, especialmente los municipales, recibieron menos recursos que antes. Es evidente que se requerían medidas específicas”, cerró.

El documento está firmado por Mario Venegas (DC), Juan Santana (PS), Marcelo Schilling (PS), Camila Vallejo (PC), Cristina Girardi (PPD), Rodrigo González (PPD), Esteban Velásquez (FRVS), Pamela Jiles (PH), Tomás Hirsch (PH), Gonzalo Winter (CS), Camila Rojas (Comunes) y Marcela Hernando (PR).