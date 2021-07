Los colegios de Santiago con problemas para regresar a clases presenciales: no tienen ni libro de clases

Durante este lunes la alcaldesa de Santiago Irací Hassler, se reunió con el ministro de Educación Raúl Figueroa, para hacerle ver y entregarle todos los antecedentes, de la situación de los colegios de la comuna.

La jefa comunal entregó un documento, con el actual estado de los establecimientos, en el marco del traspaso de la administración municipal.

“El levantamiento de información realizado a partir del 29 de junio de 2021 viene a mostrar que dicha crisis se ha visto acentuada de manera importante por un alto grado de desidia y de ausencia de gestión elemental por parte de los directivos a cargo de la Dirección de Educación Municipal de Santiago nombrados por el alcalde Felipe Alessandri”, precisa el informe.

“Ya nos encontramos regularizando estas situaciones, pero debemos hacerlo en un contexto de grave déficit financiero, donde hemos dejado de recibir cerca de dos mil millones de pesos de parte del Ministerio (de Educación) en subvenciones escolares para este año y proyectamos que esa cifra llegue hasta los $3.500 millones”, señaló la alcaldesa.

Los problemas de los colegios municipales

De acuerdo al municipio:



• Inexistencia de documentos formales que definan la subrogación de las subdirecciones y/o departamentos.

• No existe claridad en la planificación financiera de la DEM ni seguimiento a la ejecución presupuestaria en el equipo ya instalado. Por ejemplo, a 18 días antes de que finalice el convenio de FAEP 2019, aún no se generaba el acto administrativo solicitar cambio de la iniciativa y no tener que devolver tales recursos ($300 MM aprox.).



• Gestión negligente o incumplimiento de obligaciones. Ejemplo: se encontraron almacenados en la DEM más de 1.000 computadores que aún no se entregaban por falta de gestión de inventario y por la realización de un mal procedimiento de compra y recepción.



• Ausencia de un adecuado traspaso de funciones y bloqueo a la gestión de la administración entrante.

Infraestructura deficitaria

En el documento entregado al ministro, se expone la preocupación por las escuelas básicas:

i) Escuela Luis Calvo Mackenna, sin techumbre en parte importante del establecimiento y cuya infraestructura y equipamiento se han visto severamente dañados de forma adicional por las lluvias de mayo y junio.

ii) la Escuela Básica República de Haití que requiere traslado a otras dependencias

iii) la Escuela Miguel de Cervantes que ha sufrido de forma grave filtración por aguas lluvias al interior de sus edificios por problemas de fatiga de material y problemas de mantención.

iv) Liceo Isaura Dinator, sin baños habilitados, al igual que la Escuela México y la Escuela Santiago de Chile.

v) Liceo Darío Salas, con zonas inhabilitadas producto del terremoto de 2010 y que aún no se abordan.

De los 44 establecimientos educacionales de Santiago, 12 no cuentan con libro digital por lo que, si retornáramos a clases presenciales no contarían con el instrumento para el registro de asistencia: